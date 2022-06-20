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Польша на протяжении многих лет находится под прицелом России, - спикер спецслужб Жарин

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Польша на протяжении многих лет находится под прицелом России, - спикер спецслужб Жарин
РФ пытается убедить Запад и российское общество, что Польша должна быть серой зоной между НАТО и Россией.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение многих лет Польша находится под прицелом России, использующей пропаганду и дезинформацию против Польши. Кремль проводит различные мероприятия, итогом которых является удар по фундаментальному праву поляков на собственную государственность и безопасность", - отметил он.

По словам Жарина, Россия пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъективность, не должна восприниматься серьезно союзниками и должна быть "серой зоной" между НАТО и Россией.

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Топ комментарии

  • Antimoskal Antimoskal
    Jeszcze Polska nie zginęła !!! Слава Україні, Польщі, Англії, США та Канади !!! Смерть москві та москалям !!!
  • Colt
    Это Москва - серая зона между Западом и Китаем.
  • Яр Холодний
    Та їм "насрать" - що то є якась столиця! Не дісталася їм - значить хай не дістається нікому! Та й те, що їм дістається, вони у "сральник" перетворюють! Колись говорив з одною старою жінкою Вона у госпіталі медсестрою працювала Її батько потрапив служить після 1945-го в Тоёхару (тепер - Южно-Сахалінськ) Як вона хвалила тодішнє місто! Чисто, культурно, красиво! А потім у 80-ті поїхала на зустріч однокласників Так казала, що такого "срачу" давно не бачила До мене у 2013 родичі з Волгограду приїжджали так все розпитували, що у нас за свято в місті буде - вулиці чисто прибрані! Кажу що у нас завжди так - не вірили!
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