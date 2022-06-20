Польша на протяжении многих лет находится под прицелом России, - спикер спецслужб Жарин
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РФ пытается убедить Запад и российское общество, что Польша должна быть серой зоной между НАТО и Россией.
Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение многих лет Польша находится под прицелом России, использующей пропаганду и дезинформацию против Польши. Кремль проводит различные мероприятия, итогом которых является удар по фундаментальному праву поляков на собственную государственность и безопасность", - отметил он.
По словам Жарина, Россия пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъективность, не должна восприниматься серьезно союзниками и должна быть "серой зоной" между НАТО и Россией.