ВСУ успешно проводят контратаки в Херсонской и Запорожской областях, - Институт изучения войны

Контратаки ВСУ в ближайшие недели еще больше будут угрожать российским оккупантам в Херсоне и на Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Недавние контратаки ВСУ вынудили россиян сосредоточиться на удержании своих оборонительных позиций вдоль Южной оси.

Украинский Генштаб сообщил, что враг усиливает системы ПВО в Херсонской области, вероятно, в ответ на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

Аналитики ISW прогнозируют, что локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границ Херсонской и Николаевской областей, и в ближайшие недели могут еще больше угрожать оккупированному Херсону.

В то же время, успешные украинские контратаки в районе Запорожья заставляют российские войска срочно перебрасывать подкрепление на этот ослабленный участок линии фронта.

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Аналитики ISW считают, что оуупанты, вероятно, стягивают войска в Запорожскую область для защиты от непрерывных украинских контратак на Мелитополь, которые могут угрожать российскому контролю над городом.