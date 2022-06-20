Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим препятствует российским вооруженным силам, - ISW

По данным Института изучения войны (ISW) и Минобороны Британии, Россия препятствует своим вооруженным силам, называя войну в Украине "специальной военной операцией".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ISW.

Министерство обороны Великобритании сообщает, что Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим активно препятствует российским вооруженным силам.

Британское ведомство также сообщило 19 июня, что российские власти пытаются найти законные средства для наказания "военных диссидентов" и отказывающихся от мобилизации, поскольку определение конфликта в Украине как "специальной военной операции" исключает законные карательные меры, которые могут быть применены во время официально объявленной войны

Российские власти, вероятно, стремятся использовать судебные процессы, касающиеся военных преступлений, против пленных украинских военнослужащих, в том числе защищавших Мариуполь. Судить их намерены в соответствии с законодательством так называемой "ДНР" (которое, в частности, разрешает смертную казнь, в отличие от российского законодательства).

Как сообщает ISW, российские власти, вероятно, "используют эти судебные процессы для усиления контроля над оккупированными территориями и дальнейшей деморализации украинских защитников",… а также будут продвигать пропаганду Кремля "о вторжении в Украину с целью ее "денацификации".

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Ключевые выводы экспертов ISW:

Стянутой российской артиллерии в сочетании с предположительно малочисленными пехотными подразделениями остается недостаточно для продвижения России в пределах Северодонецка.

Российские войска продолжают готовиться к наступлению на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.

Оккупанты сосредоточены на укреплении оборонных позиций вдоль южного направления из-за недавних успешных контратак украинских войск вдоль границы Херсон - Николаевская область.

Успешные контратаки ВСУ в районе Запорожья вынуждают российские войска бросить подкрепление на этот ослабленный сектор линии фронта.

Российские войска, вероятно, проводят артиллерийские обстрелы под чужим флагом по территории, контролируемой Россией, чтобы приглушить украинские настроения, поощрять мобилизацию и создать враждебность у местных жителей к ВСУ.

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