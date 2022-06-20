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Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району Днепропетровщины, - Резниченко

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Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району Днепропетровщины, - Резниченко
Ночь в Днепропетровской области прошла с обстрелами, люди не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.


"Ночь с обстрелами. Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району. В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали.

В Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, возникшим из-за ракетной атаки.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Хай криворіжці "дякують" за це своєму "славетному земляку" - саме його стараннями війна прийшла до порогу їх домівок!
  • Яр Холодний
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    А тепер перерахуй мені "досягнення" твого "Блазня"! Тільки ж май на увазі - після того з тебе "шерсть полетить шматками"! Бо я "в курсі" його "досягнень"! Тому всі твої "аргументи" будуть мною "розкладені по поличках" і аргументовано розбиті І тобі це "дуже не сподобається"!
  • Яр Холодний
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    Ці теж надіялися, що "земляк" їх "ощасливить" і Кривий Ріг стане "Нью-Васюками"! "ОЩАСЛИВИВ" - просрав не тільки Кривий Ріг, але і половину України!
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