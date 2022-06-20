Новости • Агрессия России против Украины, Война

Сегодня на встрече министров иностранных дел стран ЕС планируется обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины

9033
Сегодня на встрече министров иностранных дел стран ЕС планируется обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины
Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник на плановой встрече в Люксембурге обсудят войну в Украине, прежде всего - возможности вывоза зерна, заблокированного Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Главы МИД ЕС также рассмотрят отношения с Египтом, который является одним из потенциальных покупателей украинского зерна.

"Будет ли в будущем необходимость в сопровождении этих коммерческих судов - это знак вопроса. Я не думаю, что мы этого достигли", - сказал официальный представитель ЕС.

Между тем, переговоры в ЕС о новом пакете санкций против России продолжаются. По словам представителя ЕС новые меры не являются неизбежными.

По словам чиновника, уже введенные санкции значительные, и "возможности для соглашения о введении санкций по экспорту российского газа в ЕС небольшие".

Ожидается обмен мнениями по поводу предложения Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата, а также увеличить поставки оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор прибыл в Киев. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

ТОП-новости

все новости