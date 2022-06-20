Оккупанты пытаются помешать перегруппировке подразделений ВСУ на пяти направлениях, - Генштаб

Российские оккупанты на пяти направлениях пытаются помешать перегруппировке подразделений украинских войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях пытается не допустить перегруппировку подразделений наших войск. Осуществил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Калиново, Очеретино, Бердичи, Желанное, Тоненькое, Северное, Орловка, Семеновка, Веселое, Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Опытное, Первомайское, Пески, Красногоровка, Марьянка, Великая Новоселка, Времевка, Ольговское, Зеленое Поле, Новополь, Темировка, Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новоданиловка, Орехов и Каменское", - говорится в сообщении.

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