Задокументировано более трех тысяч преступлений войск РФ в Киевской области, - Небытов
Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На территории Киевской области было задокументировано более трех тысяч преступлений, совершенных армией Российской Федерации. По многим вопросам мы работаем со Службой безопасности, с другими силами безопасности для установления непосредственно лиц, которые в составе российской армии находились на территории Киевской области. И только по материалам полиции уже объявлены подозрения более 15 оккупантам", - рассказал Небитов.
Он добавил, что важно привлечь российских оккупантов к ответственности по национальному законодательству и обязательно объявить их в розыск, "чтобы они чувствовали себя в комфорте только на территории России и больше нигде в мире".