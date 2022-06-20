Российские оккупанты обстреляли Харьков и область, ранены трое детей, - Нацполиция

Россияне нанесли удары по Харькову и области, в результате чего ранения получили трое детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУ НП в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Каждый день в Харькове и области не утихают ракетные и артиллерийские обстрелы мирных жителей региона. В течение прошедшего дня военные Российской Федерации нанесли удары по городу Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино", говорится в сообщении.

Кроме того, Тимошко сообщил, что ночью враг выпустил ракеты по Харькову и населенным пунктам пригорода.

В результате повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения в городе Люботине.

В селе Ивановка в результате взрыва снаряда ранены трое детей.

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