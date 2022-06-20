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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33,8 тыс. человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1477 танков и 3588 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 июня потери личного состава противника составляют около 33 800 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 33800 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1477 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 3588 (+11) ед,

артиллерийских систем - 749 (+4) ед,

РСЗО - 238 (+3) ед,

средств ПВО - 98 (+0) ед,

самолетов - 216 (+0) ед,

вертолетов - 181 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3),

крылатых ракет – 130 (+0),

кораблей /катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2527 (+4) ед,

специальной техники – 55 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33,8 тыс. человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1477 танков и 3588 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе ВСУ.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІРИМО в ЗСУ !!!

    https://t.me/informnapalm/9642

    Привезли нову форму.
    Хлопці до часу залишили на купі і пішли по позиціям.
    Згодом медик вирішив повернутися щось собі підібрати, а там вже вісім 🇷🇺🐽 риются в нашій формі. Одному ногу прострелив, решта з переляку здалися. Результат - медик взяв в полон 8 орків.
  • Olena Lynch
    Так, ці падлюки гинуть, але їх так багато і вони лізуть в Україну воювати зі своїх засратих говеней та старої іржавої техніки у них ціла ***** гора і всю цю техніку вони використовують проти нас зараз у Сєвєродонецьку та на Запорізькому напрямку. У українцiв нема стiльки зброї.
  • Claudia Smith
    артсистем і рсзв знов багато угатили наші. нічого, свинособаки, побіжите ви, скавулячи, в свої *****, вже зовсім скоро. і в пакетах поїдете.
    як у тому анекдоті. а хто за кермом? водій рефрижератора!
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