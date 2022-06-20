Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33,8 тыс. человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1477 танков и 3588 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 июня потери личного состава противника составляют около 33 800 человек.