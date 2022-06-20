Утром оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии, - Живицкий

Войска РФ продолжают обстреливать со своей территории Сумщину.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около половины шестого утра россияне со своей территории обстреляли Середино-Будскую громаду. Артиллерийский огонь, 30 прилетов. Жертв и разрушений нет", - информирует глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера днем оккупанты снова обстреляли из минометов Сумщину, - Живицкий