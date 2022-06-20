Утром оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии, - Живицкий
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Войска РФ продолжают обстреливать со своей территории Сумщину.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня около половины шестого утра россияне со своей территории обстреляли Середино-Будскую громаду. Артиллерийский огонь, 30 прилетов. Жертв и разрушений нет", - информирует глава региона.
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