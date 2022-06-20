Новости • Война

Утрачен контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка, - Гайдай

12 59842
Утрачен контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка, - Гайдай
Утрачен контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка, а в промзоне города - ад от обстрелов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Россияне мощно бьют по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же самое в районах Тошковки и Устиновки, потому что оккупанты хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники.

"Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра. Орки продолжают использовать "ползучую" тактику - Луганщину истребляют из всего возможного оружия", - отметил глава региона.

Также он отметил, что "тихая" эвакуация продолжается из Лисичанска силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 72-я бригада захватила в плен летчика-"вагнеровца" Федорчукова, - Бутусов. ФОТО

"Наши защитники преуспевают в уличных боях, однако враждебная артиллерия преобладает. Лисичанск рашисты уничтожают наперед, понимая, что оборону города не осилят. В разрушении оркам помогают местные предатели – они корректируют огонь по зданиям, где скрываются люди и важным структурам для жизнедеятельности. Утраченный населенный пункт - это не означает "проигранная война". Луганщину будут защищать до последнего, мы бцдем сдерживать орду, сколько это будет нужно", - резюмирует Гайдай.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Арнила
    "В руйнації оркам допомагають місцеві зрадники - вони коригують вогонь по будівлях, де переховуються люди та важливих структурах для життєдіяльності". У кого-то еще есть сомнения, что оставшиеся не ждут сруцкого мира? Сидеть под постоянными обстрелами в вонючих подвалах, в антисанитарных условиях, без света и воды, даже часто с детьми. Допустим небольшой процент из них одинокие старики, тяжелобольные, инвалиды. Но и то, даже таким категориям помагают выехать. Можно подумать остальные люди, что уже эвакуировались, исключительно все при деньгах, все имеют родственников по Украине и переселились в пятизвездочные отели. Поэтому отговорки, ой у людей нет денег, да кому они где нужны, уже не катят. И хлопцы с передовой это подтверждают, что опасаются этих людишек, отказавшихся от эвакуации и сидящих под бомбежками, каждый второй - зрадник. Жаль только пацанов, что оставляют свои жизни и здоровье там, делятся гуманитаркой, всячески помагают, а эти крысы из подвалов потом будут рассказывать по гамносраша тв, ой биндеровцы, ой фашисты, по нам стреляли.
  • Hanka Panyanka
    а в это время: На острове Змеиный прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар. опять много курят в неположенном месте...
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Я как диванный эксперд, хочу сказать следующее. Я вижу что орки молча, продвигаются, и через день какое-то очередное село оказывается захваченым. А с нашей стороны, через день продвигаются на 10 км к Херсону, трубят об этом "контрнаступление, контрнаступление", а реально как были два месяца назад 20км до Херсона, так них..а неизменилось. Или не так?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости