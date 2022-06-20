Утрачен контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка, - Гайдай

Утрачен контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка, а в промзоне города - ад от обстрелов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Россияне мощно бьют по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же самое в районах Тошковки и Устиновки, потому что оккупанты хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники.

"Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра. Орки продолжают использовать "ползучую" тактику - Луганщину истребляют из всего возможного оружия", - отметил глава региона.

Также он отметил, что "тихая" эвакуация продолжается из Лисичанска силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.

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"Наши защитники преуспевают в уличных боях, однако враждебная артиллерия преобладает. Лисичанск рашисты уничтожают наперед, понимая, что оборону города не осилят. В разрушении оркам помогают местные предатели – они корректируют огонь по зданиям, где скрываются люди и важным структурам для жизнедеятельности. Утраченный населенный пункт - это не означает "проигранная война". Луганщину будут защищать до последнего, мы бцдем сдерживать орду, сколько это будет нужно", - резюмирует Гайдай.