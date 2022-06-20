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"Миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление", - Боррель

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"Миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление", - Боррель
Блокада Россией по экспорту миллионов тонн украинского зерна является военным преступлением.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в понедельник перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

"Невероятно, невозможно представить, что миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление. Я не представляю, чтобы это длилось гораздо дольше. В противном случае это будет чем-то, за что Россия должна понести ответственность", – сказал Боррель.

Он выразил надежду, что "никто не будет в состоянии" сопротивляться давлению международного сообщества и ООН в конце концов достигнет соглашения о вывозе украинского зерна. "Последствия войны становятся все более опасными не только для Украины, но и для всего мира", - констатировал Боррель.

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Топ комментарии

  • Aleksey NotBad
    А миллионы бездомных украинцев, и тысяч под 100 убитых рашистами, это не преступление, а так, детская забава?!
  • Григорій Григорович
    а то шо поля в Україні з хлібом рашисти палять це шо?
  • Valter Valter
    Пускай голодающие африканские и сирийские мальчики в трусиках сядут за стол переговоров и договорятся с Голодом. Ато они только воюют в армии РФ, тратят миллиарды на оружие, а засеивать поля им вера не позволяет.
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