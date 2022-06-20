Россияне собрались отправлять студентов на "восстановление" оккупированных украинских городов

Единая Россия хочет отправлять студентов российских вузов, обучающихся на строительных специальностях, на оккупированные территории Украины для восстановления разрушенной армией РФ инфраструктуры.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.

Идею озвучили в Гуманитарном штабе "Единой России", который возглавляет депутат Госдумы РФ, бывший детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

"Планируется, что на восстановление направят студентов, обучающихся на строительных специальностях; также в качестве волонтеров на оккупированные территории будут направлены студенты-медики из вузов РФ, потому что на оккупированных территориях практически парализована система здравоохранения, и врачей, медицинских работников практически нет ", – говорится в сообщении.

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