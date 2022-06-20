Чтобы открыть украинские порты, нужно оружие для их защиты, - Глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что разблокирование экспорта зерна через украинские порты на Черном море зависит от того, будет ли Украина иметь оружие для их защиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии СМИ перед встречей министров иностранных дел стран ЕС, пишет "Европейская правда".

"Чтобы открыть порты, нужно оружие. Я говорю об этом уже второй месяц, вместе с украинцами... Чтобы серьезно говорить о разрешении продовольственного кризиса, нужен серьезный разговор о защите портов. К сожалению, другого пути открыть порт Одессы и других городов на юге Украины нет. Есть страны ЕС, у которых есть это необходимое оружие. Если оно будет предоставлено, этот кризис можно решить гораздо быстрее", - подчеркнул Ландсбергис, отметив, что некоторое оборудование уже предоставляют.

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Габриэлюс Ландсбергис заметил, что от масштабов западной помощи зависит и то, как долго затянется война в Украине.

"У нас есть инструменты для того, чтобы закончить войну гораздо быстрее. Они есть всегда. Если бы мы дали не 10%, а 90% того, что просила Украина, война не могла бы продолжаться годами", - подчеркнул он.