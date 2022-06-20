Чтобы открыть украинские порты, нужно оружие для их защиты, - Глава МИД Литвы
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии СМИ перед встречей министров иностранных дел стран ЕС, пишет "Европейская правда".
"Чтобы открыть порты, нужно оружие. Я говорю об этом уже второй месяц, вместе с украинцами... Чтобы серьезно говорить о разрешении продовольственного кризиса, нужен серьезный разговор о защите портов. К сожалению, другого пути открыть порт Одессы и других городов на юге Украины нет. Есть страны ЕС, у которых есть это необходимое оружие. Если оно будет предоставлено, этот кризис можно решить гораздо быстрее", - подчеркнул Ландсбергис, отметив, что некоторое оборудование уже предоставляют.
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Габриэлюс Ландсбергис заметил, что от масштабов западной помощи зависит и то, как долго затянется война в Украине.
"У нас есть инструменты для того, чтобы закончить войну гораздо быстрее. Они есть всегда. Если бы мы дали не 10%, а 90% того, что просила Украина, война не могла бы продолжаться годами", - подчеркнул он.