Сорванное выступление Путина, российские суды и сайты террористов. ИТ-армия атаковала более 400 онлайн-ресурсов за неделю, - Минцифры

Украинская IT-армия продолжает наносить удары противнику в киберпространстве. Так, с 13 по 19 июня атаковали более 400 онлайн-ресурсов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Пока враг продолжает обстреливать территорию Украины, более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира ежедневно наносят врагу киберудары. С 13 по 19 июня ИТ-армией было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов:

1️. Экономический форум с выступлением Путина. Атаки на базу аккредитации экономического форума, который проходил в Петербурге, заставили перенести выступление Путина на час. Это испортило его встречу с военными корреспондентами и снизило количество отвратительной пропаганды от главного террориста мира.

2️. Региональные суды РФ. Информация, хранящаяся на ресурсах российских региональных судов, несколько недель остается недоступной из-за постоянных кибератак.

3️. Сайты террористических образований в Украине. IT-армия вывела из строя онлайн-ресурсы террористических образований на временно оккупированных территориях Украины. Российским террористическим образованием не место в Украине, а их сайтам – в интернете.

4️. Российские СМИ. IT-армия продолжает сдерживать пропаганду и не останавливает "профилактические" работы с российскими СМИ", - говорится в сообщении.

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