Глава комиссии Совфеда РФ Климов о блокаде Калининграда: Если ЕС не исправит ситуацию – у РФ будут развязаны руки для ее решения "любыми способами"
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В России требуют, чтобы Евросоюз исправил ситуацию с блокадой Калининграда.
Об этом заявил глава комиссии Совфеда РФ по защите суверенитета Андрей Климов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал РИА-Новости.
"EC нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами", заявил глава комиссии Совфеда РФ по защите суверенитета Климов.