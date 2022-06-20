Беларусь готова возобновить сотрудничество по контролю за вооружением, - Минобороны РБ

Минобороны Беларуси заявляет о готовности к возобновлению международного сотрудничества по контролю за вооружением с 20 июня.

Об этом министерство сообщило в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в сфере контроля над вооружением. Сегодня уведомления об этом направили всем государствам-участникам ОБСЕ. Принятие решений об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на территории Беларуси будет обеспечиваться на паритетной основе", - говорится в сообщении.

Также читайте: Беларусь разворачивает дополнительные средства РЭБ в приграничных районах, - Генштаб ВСУ