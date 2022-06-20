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Беларусь готова возобновить сотрудничество по контролю за вооружением, - Минобороны РБ

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Беларусь готова возобновить сотрудничество по контролю за вооружением, - Минобороны РБ
Минобороны Беларуси заявляет о готовности к возобновлению международного сотрудничества по контролю за вооружением с 20 июня.

Об этом министерство сообщило в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в сфере контроля над вооружением. Сегодня уведомления об этом направили всем государствам-участникам ОБСЕ. Принятие решений об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на территории Беларуси будет обеспечиваться на паритетной основе", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Да ПНХ вы уже. Получили по зубам теперь хотят чтобы и Европа разоружалась. Зато Рашка будет полным ходом восстанавливать и наращивать свою армию без всякого контроля.
  • jklpqrs
    Безумные заявы батька - хороший симптом, правда на..й ты кому сдался со своим паритетом.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    скоро ж*па на немецкие кресты раздерется у пытающегося усидеть даже не на двух табуретках хитробздливого бульбофюрера... думаете хитрее одесского раввина???
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