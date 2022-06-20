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ВСУ отбросили рашистов с первой линии обороны в Херсонской области, - депутат облсовета Хлань

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ВСУ отбросили рашистов с первой линии обороны в Херсонской области, - депутат облсовета Хлань
Российские оккупанты в Херсонской области укрепляются на второй и третьей линиях обороны.

Об этом сообщил советник главы Херсонского ОВА, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".

"ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны, которой они кичились, якобы их оборона нескоркушимая. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линиях обороны. ВСУ наносили точные удары по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке три раза подряд было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брод, были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец", - рассказал он.

По словам Хланя, в Херсонской области ВСУ имели преимущество над врагом.

"По всей линии фронта мы имели преимущество две недели. Это координировалось вместе с партизанским движением, которое усиливается на оккупированной Херсонщине и действует вместе с ВСУ. Двухнедельные победы дают уверенность, что, получив тяжелое вооружение, которое необходимо для контрнаступления, мы начнем освобождать нашу родную землю", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ успешно проводят контратаки в Херсонской и в Запорожской области, - Институт изучения войны

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    у тупих нікчемних азіатських рабів орків, 3 лінії оборони за 3 місяці, на чужій території, з обмеженими можливостями... В Героїчних Європейських Цивілізованих Просвітлених Нерабів Боневтіків за 3 роки - Про!бали, не на часі, какая разніца - на своїй території з необмеженими можливостями- НУЛЬ ВСЬОГО!
  • Злий Грицько
    Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні! Мочіть хлопіці цю кацапсячу сволоту!
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