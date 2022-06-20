Бронированные машины скорой, десятки тысяч тактических аптечек и медицинское оборудование: Помощь Фондов Виктора и Елены Пинчук больницам во время войны

Благотворительные Фонды Виктора и Елены Пинчук и компания Интерпайп рассказали о масштабах помощи врачам и медицинским учреждениям во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Фонда.

Так, для защиты медиков и бойцов во время эвакуации из горячих точек и с поля боя были приобретены и доставлены из Великобритании 10 бронированных машин скорой помощи, соответствующих стандарту STANAG 4569.

Также было передано более 50,5 тысяч трехкомпонентных тактических аптечек. В каждую такую ​​аптечку входит турникет по стандарту CAT, кровоостанавливающие средства Celox и бандажи для оказания неотложной помощи раненым непосредственно на передовой.

"Военным медикам переданы 77,5 тысяч турникетов и 32 тысячи бандажей для спасения людей в горячих точках. Более 2,5 тысяч полностью экипированных тактических аптечек IFAK передали парамедикам из "Госпитальеров" и медикам подразделений теробороны. Также для парамедиков переданы 170 реанимационных рюкзаков" – говорится в сообщении.

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В частности, 46 больниц в 17 городах Украины, расположенных в прифронтовых зонах, получили необходимое оборудование, медикаменты и расходные материалы. Так, для Запорожской областной детской клинической больницы, оказывающей срочную помощь тяжелораненым детям, в рамках благотворительной инициативы Ukraine Relief Fund приобрели наркозную станцию. Для 8 больниц Сумской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей закуплены мобильные инкубаторы для эвакуации и безопасной перевозки новорожденных в критическом состоянии.

В то же время больницы в Ахтырке и Чернигове оборудовали автономными генераторами. Больницам Днепра, которые оказывают профессиональную и узкоспециализированную помощь пострадавшим из зоны боевых действий с тяжелыми ранениями, предоставлена мобильная рентгенсистема с С-дугой, наркозная станция, аппараты ИВЛ для интенсивной терапии.

"В постоянном сотрудничестве с медиками и медицинскими учреждениями Фонды Виктора и Елены Пинчук продолжают отслеживать неотложные потребности медицинских учреждений и предоставлять адресную помощь именно в тех направлениях, в которых нуждаются врачи именно сегодня. Работа продолжается", - отметили в Фондах.

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