Украина хочет подписать отдельный договор с каждым государством-гарантом безопасности

Кроме общего рамочного договора по гарантиям безопасности, Украина хочет подписать отдельные двусторонние договоры с каждой страной-гарантом.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сказал в интервью Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Разные государства имеют разные внутренние процедуры и особенности. Поэтому это может быть большой рамочный договор по гарантиям безопасности, который будет содержать общие принципы, параметры и инструментарии. Его должны подписать все или большинство государств-гарантов", – сказал он.

По словам Ермака, этот договор должен пройти все внутренние процедуры, локальные легализации, ратификацию парламентами.

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"Но на его основе нужно будет заключить дополнительные двусторонние гарантийные договоры с каждым государством-гарантом. Они будут содержать больше деталей и больше конкретики. И также должны быть полностью ратифицировано внутри государств-подписантов", - отметил Ермак.

"Мы стремимся использовать лучший опыт развития международного права и наш опыт во взаимодействии с партнерами до и после 24 февраля", - сказал он.

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