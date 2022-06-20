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Если мы не получим оружия – будем воевать лопатами, потому что это война за наше существование, – Кулеба

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Если мы не получим оружия – будем воевать лопатами, потому что это война за наше существование, – Кулеба
Даже при прекращении поставок западных вооружений Украина продолжит воевать против России, потому что это война за существование.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ток-шоу на немецком канале ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

По его словам, никто на Западе не должен верить в то, что украинцы охотнее будут идти на уступки без поставок вооружения.

"Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война – война за наше существование", – подчеркнул украинский министр.

По словам Кулебы, чем раньше Запад передаст вооружение, тем меньше будут потери Украины.

"Если оружие отправят позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет потрачено впустую. Чем позже они пришлют нам оружие, тем больше людей погибнет и тем больше людей станет жертвами российских зверств и тем больше украинских территорий будут завоеваны россиянами" , – добавил Кулеба.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • Vladyslav Novikov
    На подобный вопрос, простой ответ. У Украины нет оружия - у мира нет хлеба. Исключительно простая взаимосвязь И не только хлеба.
    Но похоже мир хочет удостоверится в этом, когда уже будет поздно.
    Хлеб не нефть, не посеяв вовремя и не собрав вовремя - его не будет целый год.
  • Kucher
    Боневтік вже лопатами воював. Черга за Кулебою?
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