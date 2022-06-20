Глава Африканского Союза просит ЕС частично отменить санкции против РФ
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Салл считает, что ЕС мог бы дать послабление в санкциях против российских банков, что позволит странам континента проводить оплаты за российские сельхозтовары.
"Мы хотим платить, но это становится невозможным. Поэтому мы просим у европейцев тот же механизм, что и для газа и нефти", — цитирует издание Салла.
Брюссель не вводил санкции на экспорт российских зерновых или удобрений в страны, не входящие в ЕС. Но исключил несколько российских банков, в том числе Сбербанк, из международного платежной системі SWIFT. Санкции ЕС оставляют возможность производить платежи в Россию за другие импортные товары, например газ.
В прошлом месяце Салл заявил на встрече лидеров ЕС, что санкции в отношении финансовой системы РФ и трудности с поиском страховых компаний угрожают импорту зерна и удобрений в Африку.
После встречи с Путиным в начале июня Салл предположил, что западные санкции способствуют продовольственному кризису.
Проблема поставок продовольствия также обсуждалась во время двусторонней встречи в Париже между Маки Саллом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на прошлой неделе. Макрон объяснил главе Африканского союза, что нехватка продовольствия не имеет ничего общего с санкциями ЕС.