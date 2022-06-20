Новости • Санкции против России

Глава Африканского Союза просит ЕС частично отменить санкции против РФ

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Президент Сенегала Маки Салл, занимающий пост председателя Африканского союза, просит Евросоюз отменить часть санкций против России, чтобы африканские страны без проблем могли закупать сельхозпродукцию в РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Салл считает, что ЕС мог бы дать послабление в санкциях против российских банков, что позволит странам континента проводить оплаты за российские сельхозтовары.

"Мы хотим платить, но это становится невозможным. Поэтому мы просим у европейцев тот же механизм, что и для газа и нефти", — цитирует издание Салла.

Брюссель не вводил санкции на экспорт российских зерновых или удобрений в страны, не входящие в ЕС. Но исключил несколько российских банков, в том числе Сбербанк, из международного платежной системі SWIFT. Санкции ЕС оставляют возможность производить платежи в Россию за другие импортные товары, например газ.

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В прошлом месяце Салл заявил на встрече лидеров ЕС, что санкции в отношении финансовой системы РФ и трудности с поиском страховых компаний угрожают импорту зерна и удобрений в Африку.

После встречи с Путиным в начале июня Салл предположил, что западные санкции способствуют продовольственному кризису.

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Проблема поставок продовольствия также обсуждалась во время двусторонней встречи в Париже между Маки Саллом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на прошлой неделе. Макрон объяснил главе Африканского союза, что нехватка продовольствия не имеет ничего общего с санкциями ЕС.

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Топ комментарии

  • botoks
    пошел бы на..уй, глава африканского союза
  • govtva
    Мы разрешаем папуасам напасть на РФ и затрофеить их зерно,рабов тоже набрать в плен могут.
  • 18c49ed2
    В подавляющем большинстве население Африки не хочет и не умеет просто работать.
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