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Признаков наступления войск РФ в Запорожской области нет, фиксируется прибытие военной техники оккупантов, - секретарь горсовета Куртев

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Признаков наступления войск РФ в Запорожской области нет, фиксируется прибытие военной техники оккупантов, - секретарь горсовета Куртев
В ближайшее время оккупанты будут вести наступательные действия в направлениях Орехова, Гуляйполя или Каменского.

Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, войска РФ продолжают сосредоточивать технику и живую силу в Васильевском и Пологовском районах и производят артиллерийские обстрелы населенных пунктов, которые находятся вблизи линии разграничения.

"Также наша разведка продолжает получать информацию о перемещении техники оккупантов. В частности, зафиксировано прибытие военной техники и личного состава противника в село Березовка Пологовского района. А в селе Заветное Васильевского района было зафиксировано движение колонны грузовиков в направлении Энергодара. Кроме того, есть информация о движении колонны военной техники и бензовозов между населенными пунктами Васильевского района", - добавил Куртев.

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Топ комментарии

  • Анна Сергеева
    Какой инфрормативный заголовок статьи. Признаков наступления нет. Но прибывает техника противника. Интересно, с какой целью?
  • Timur Davidov
    Чому кожне гімно,розповідає про дії військових???забороніть цим підарасам взагалі рот розкривати!!!
  • Харьков Сумской
    "Приёмы ведения войны основаны на обмане. Поэтому, когда мы способны атаковать, мы должны выглядеть так, будто не способны, а когда мы задействуем силы, мы должны выглядеть неактивными; когда мы рядом, мы должны заставить врага поверить, что мы далеко, когда мы далеко, то должны заставить его поверить, что мы близко."

    Сунь-Цзы, 6-5 век до н.э.
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