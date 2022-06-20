Сегодня в Люксембурге состоится заседание глав МИД стран ЕС. Рассмотрят оборону, расширение ЕС и российскую агрессию против Украины, - Боррель

Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник в Люксембурге рассмотрят Совместную политику ЕС по безопасности и обороне, выводы Еврокомиссии в ответ на заявки Украины, Молдовы и Грузии по поводу членства в ЕС, а также последствия военной агрессии РФ против Украины и связанную с ней угрозу голода в мире.

Об этом в понедельник в Люксембурге перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совет ЕС, во-первых, приветствует возвращение Дании в Общую политику по безопасности и обороне, - мы получим соответствующий документ от министра иностранных дел Дании. Во-вторых, министры обсудят отношения ЕС-Украина, ЕС-Молдова и ЕС-Грузия. Это важный шаг, признак того, что ЕС готов поддержать и принять соседей, которые желают присоединиться к нам и являются нашими близкими по убеждениям партнерами", - сказал Боррель.

Еще одной темой, которую обсудят министры, по его словам, будет российская война против Украины, которая все более опасна не только для Украины, но и для всего мира. Блокирование Россией украинского зернового экспорта грозит "большим голодом" для миллионов людей, в первую очередь - в странах Африки.

Отвечая на вопрос журналистов о реакции Грузии на получение европейской перспективы, но отсрочке предоставления статуса страны-кандидата, что следует из обнародованных на прошлой неделе выводов Еврокомиссии, Боррель отметил, что сам факт предоставления Грузии европейской перспективы является огромным шагом вперед, который нельзя недооценивать.

"Хочу подчеркнуть - это мнение (Еврокомиссии. - Ред.) является большим шагом вперед на европейском пути Грузии. Еще несколько недель назад никто не предполагал и мысли, что открывает для Грузии четкий европейский путь. Сейчас у них есть программа того, что делать, они имеют расписание действий и четкие задачи. Европейский путь Грузии был досконально обозначен. Так что давайте работать!", - подчеркнул Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление", - Боррель

Он воздержался от предположений относительно того, каким может быть решение глав государств и правительств ЕС относительно статуса кандидатов на вступление в ЕС Украины и Молдовы, поскольку это - исключительно прерогатива Европейского Совета, заседание которого состоится в конце текущей недели.

"Мы должны использовать эту возможность. Вы имеете положительное мнение (Еврокомиссии. - ред.), когда речь идет о членстве в рамках определенных условий. Это - большой шаг вперед, его нельзя недооценивать. Воспользуйтесь этой возможностью, работайте над этим", - подчеркнул Высокий представитель. ЕС.