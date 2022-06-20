Все парки и скверы Киева обследованы на взрывоопасные предметы, закрытыми остаются 8 зон, - КГВА

Все парки и скверы в Киеве обследованы на взрывоопасные предметы, в 8 из них еще нельзя гулять.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация в телеграме.

По дорожкам любимых парков теперь можно гулять спокойнее, за исключением тех зон, которые остаются закрытыми, а это:

часть парка "Лысая гора"

часть парка "Киото"

парк "Борцов за свободу и независимость"

парк "Деснянский"

парк "Муромец"

часть парка на острове Труханов

часть парка "Пуща-Водица"

часть Мариинского парка

Все остальные парки – безопасны для посещения.

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Нетехническое обследование лесо-парковых зон на обнаружение взрывоопасных предметов проводили идентификаторы ВНП Главного управления ГСЧС Украины в Киеве совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования.