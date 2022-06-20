Все парки и скверы Киева обследованы на взрывоопасные предметы, закрытыми остаются 8 зон, - КГВА
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Все парки и скверы в Киеве обследованы на взрывоопасные предметы, в 8 из них еще нельзя гулять.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация в телеграме.
По дорожкам любимых парков теперь можно гулять спокойнее, за исключением тех зон, которые остаются закрытыми, а это:
- часть парка "Лысая гора"
- часть парка "Киото"
- парк "Борцов за свободу и независимость"
- парк "Деснянский"
- парк "Муромец"
- часть парка на острове Труханов
- часть парка "Пуща-Водица"
- часть Мариинского парка
Все остальные парки – безопасны для посещения.
Нетехническое обследование лесо-парковых зон на обнаружение взрывоопасных предметов проводили идентификаторы ВНП Главного управления ГСЧС Украины в Киеве совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования.