ЕС продолжит работу над седьмым пакетом санкций против РФ, - МИД Эстонии

Европейский Союз продолжит предоставлять Украине военную и гуманитарную помощь и одновременно будет работать над седьмым пакетом санкций против россии, что также будет включать в себя вопросы ограничений на поставку энергоносителей.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии Андрес Сутт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны увеличить цену войны для россии и продолжить поддерживать Украину путем предоставления оборонной и гуманитарной помощи. Для этого должны продолжать работу над седьмым пакетом санкций, который также будет касаться энергетики. Я думаю, что это будет полезно для диверсификации путей поставок ископаемых ресурсов и в продвижении нашей климатической повестки дня", - отметил эстонский дипломат.

По его словам, на сегодняшней встрече руководители дипломатических ведомств европейских стран обсудят также мировой гуманитарный кризис, резкий рост цен на продовольствие и продовольственную опасность, которая является прямым следствием войны России в Украине.

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