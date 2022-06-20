Новости • Война

"Специальная сервисная группа" ликвидировала российских военных с "мародерским прошлым" в кафе оккупированного Херсона, - ОК "Південь"

24 99740
"Специальная сервисная группа" ликвидировала российских военных с "мародерским прошлым" в кафе оккупированного Херсона, - ОК "Південь"
В оккупированном Херсоне были расстреляны сотрудники оперативного подразделения армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Оперативного командования "Південь".

"На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения рашистских войск шикарно заказали себе в одном из заведений питания на набережной города шашлык. Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение для обслуживания таких особых гостей прибыла "специальная сервисная группа", открывшая счет с помощью автоматной очереди. Два чека по 200 и один - 300", - говорится в сообщении.

Раненый сейчас находится в одной из больниц временно оккупированного Крыма, отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсон и Мелитополь могут освободить в ближайшие недели, - мэр Мелитополя Федоров

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • govtva
    Самая шикарная реакция на попытку рассчитаться в рублях.
  • Бенина Мама
  • Timur Davidov
    М'ясо єсть вредно,і апасна для здаровья,Слава Україні!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости