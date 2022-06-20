Защитники Мариуполя живы, процесс по освобождению не останавливается ни на час, - Ермак
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".
Ермак подчеркнул, что о деталях лучше знает ГУР, но подтвердил, что этот вопрос постоянно находится на контроле.
Глава ОП затруднился сказать, в каких условиях удерживают пленных "азовцев" и какими могут быть сроки возвращения защитников Мариуполя домой.
"Непростой вопрос, занимаемся. Сегодня это главная задача, в том числе ГУРа. Знаем, что они живы. Что касается условий, этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы", - отметил он.
По его словам, ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час.
"Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину", - добавляет Ермак.