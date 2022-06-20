ВСУ ударили по "вышкам Бойко". ВИДЕО

ВСУ нанесли ракетный удар по буровым вышкам "Петр Годованец" и "Украина", которые в 2014 году захватили российские оккупанты.

Об этом заявил руководитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня утром украинские войска нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", спасены 5 человек, 3 из них ранены, поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее об ударе сообщил нардеп Алексей Гончаренко: "Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном Море со стороны россиян".

Как известно, в 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены Россией во время оккупации Крыма.