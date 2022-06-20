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Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию

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Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию
Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент поддержал ратификацию Стамбульской конвенции (о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия)", - говорится в сообщении.

По его словам, поддержали ратификацию 259 нардепов, против было всего 8 человек.

Стамбульская конвенция – международный договор Совета Европы, предусматривающий криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков, абортов и стерилизации.

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Топ комментарии

  • serhiy ivanov 1365066b
    Домашнє насильство щодо чоловіків також треба криміналізувати. Всі хлопці в дитинстві зазнають домашнього насильства: і фізичного, і психологічного, особливо від матерів.
  • Sviatoslav Hryb
    Просто ганьба! Як можна було приймати цей сексистьский документ? То тепер на рівні законів встановлено що усім злом є - чоловік. А чому не має законів про захист чоловіків від насильства жінок? Саме жінки чинять найбільше насильство у сім'ї. Тобто психологічне насильство. Просто блювати хочеться.
  • 911 911 b73befe0
    цього піздабола корчинського щось забагато піарять останнім часом на ютубі, вже і сюди затусовують, він все на що годится вже давно показав
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