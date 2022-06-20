Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент поддержал ратификацию Стамбульской конвенции (о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия)", - говорится в сообщении.

По его словам, поддержали ратификацию 259 нардепов, против было всего 8 человек.

Стамбульская конвенция – международный договор Совета Европы, предусматривающий криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков, абортов и стерилизации.

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