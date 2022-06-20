ПАСЕ проведет специальные дебаты по блокаде Черного моря и ее последствиям

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет специальные дебаты по поводу блокады Черного моря и ее последствий.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Это было мое предложение, поддержанное Группой консерваторов в ПАСЕ, и теперь нас поддержало большинство делегатов. То есть дебаты состоятся", – написал депутат.

Дебаты пройдут в рамках летней сессии ПАСЕ, которая открывается в понедельник.

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