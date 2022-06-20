Зеленский провел разговор с Дудой: Скоординировали позиции перед саммитом Триморья

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе которой лидеры двух стран скоординировали позиции перед саммитом Триморья.