Минреинтеграции утвердило новый список громад, расположенных в зоне боевых действий

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 11 июня.