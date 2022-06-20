"Книга палачей украинского народа": в Украине создали базу российских военных преступников

Составители книги приглашают граждан, пострадавших от российских оккупантов, давать показания о совершенных захватчиками военных преступлениях против мирных жителей Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Совершение военных преступлений против Украины представители России начали 24 февраля 2022 года. Согласно данным Генерального прокурора Украины, сейчас расследуют более 1700 дел о военных преступлениях РФ. Зафиксированы многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры, убийства мирных жителей и мародерства со стороны российских военных на временно захваченной украинской территории", - говорится в сообщении.

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