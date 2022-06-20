РФ не планировала привлекать силы ОДКБ к войне в Украине, - Песков

В Кремле заявили, что вопрос о возможности привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для войны в Украине не рассматривался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Нет. Такой вариант не рассматривался", – ответил Песков.

В то же время, по его словам, "значение ОДКБ велико, ОДКБ в совсем недалеком прошлом продемонстрировала свою эффективность, оперативность и необходимость".

"Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности", – добавил Песков.

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