Украина ежедневно недополучает $170 млн поступлений из-за блокирования РФ портов, - представительница МИД Трофимцева
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Украина недополучает валютные поступления $170 млн ежедневно из-за нарушенных цепей поставок экспорта и заблокированные порты.
Об этом сообщила посол по особым поручениям при МИД Ольга Трофимцева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"Мы недополучаем из-за остановки экспорта 170 млн долларов в день из-за блокировки морских портов", - сказала она во время брифинга в медиацентре.
Однако это не окончательная сумма, отметила Трофимцева.
"Сюда еще следует добавить убытки от воровства украинского зерна и продукции сталелитийной промышленности на оккупированных территориях. Плюс принимаем во внимание ущерб от разрушений логистических, производственных, элеваторных мощностей", - указала посол при МИД.
Следовательно, общий ущерб, причиненный полномасштабной войной России против Украины украинскому экспорту - не менее $6 млрд.