Украина может легко справиться с требованиями ЕС по реформам, - посол Германии Фельдгузен

Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Украина может легко справиться с требованиями ЕС по реформам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что Украина может легко с ними справиться, потому что это действительно требования, которые уже существуют долгие годы. Есть уже прогресс. Возможно, не тот прогресс, которого хотели бы сами украинцы, особенно в сфере судебной реформы... Мы, ваши партнеры, особенно Группа семи, постоянно в контакте относительно этих вопросов с украинским правительством", - сказала Фельдгузен на брифинге в медиа центре "Украина" в понедельник.

Дипломат подчеркнула, что для нее самым важным вопросом всегда была судебная реформа в Украине.

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"Мы достаточно успешно осуществили реформу децентрализации. Я думаю, что это действительно история успеха. Но судебная реформа - это вторая реформа, которая действительно будет менять страну. Все годы, которые я работаю в Украине, я наблюдала за шагами, которые были сделаны, я буду делать это и дальше", - рассказала она.

Фельдгузен указала, что судебная реформа - "это никогда не было просто".

"Но если есть политическая воля, там можно очень много сделать", - считает она.

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