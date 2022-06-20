На границе с Польшей открыто движение по обновленному пункту пропуска "Краковец – Корчова"

Проект "Открытая граница" начат в рамках договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Польши Анджея Дуды и согласован на заседании украинско-польских межправительственных консультаций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мининфраструктуры.

Работы по увеличению пропускной способности на пункте стартовали всего 10 дней назад. В частности, увеличено количество полос для грузовиков с 4 до 10 и созданы дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.

"В условиях блокады морских портов мощная логистика на западных границах является безальтернативным условием для функционирования экономики Украины. Именно поэтому мы создали проект "Открытая граница", призванная существенно увеличить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска и улучшить логистику в направлении Украина – ЕС. Ожидаем, что обновление пилотного пункта "Краковец – Корчова" увеличит его пропускную способность по меньшей мере на 50%

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Аналогичные проекты увеличения пропускной способности мы также реализуем на границах с другими западными соседями. Уже ведем переговоры о присоединении к "Открытой границе" Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы", - прокомментировал Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Сообщается, что стороны увеличили количество пограничников и таможенников в пункте пропуска. Для их работы польская сторона предоставила специальные контейнерные модули. Проект "Открытая граница" предусматривает ликвидацию узких мест на западной границе и улучшение логистики в направлении Украина - ЕС.

Министр отметил, что необходимость проекта вызвана блокадой украинских портов и последующим резким ростом нагрузки на сухопутные пункты пересечения границы. В этой связи очереди составляют от 3 до 25 км на определенных участках границы.