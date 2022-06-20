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Премьер Грузии: Украине и Молдове дают кандидатство в члены ЕС только из-за войны. Не завидую им

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Премьер Грузии: Украине и Молдове дают кандидатство в члены ЕС только из-за войны. Не завидую им
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ЕС предлагает кандидатский статус для Украины и Молдовы как поддержку в сложной ситуации, в которой они оказались, и что он "не завидует" им.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Европейские коллеги говорили мне, и я говорил открыто, что Украине этот статус дают потому, что она находится в состоянии войны. Вы видели несколько дней назад, что национальные лидеры подтверждают тот факт, что решение приняли потому, что Украина - в состоянии войны, и в личных разговорах со мной говорили, что Молдова тоже в сложном положении. Поэтому я действительно не завидую ни Украине, ни Молдове", - сказал он.

Премьер Грузии поздравил Украину и Молдову и пожелал им "мира и объединения страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Было бы цинично отказать Украине и Молдове в предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС, - Бербок

Топ комментарии

  • Maksym Kovalchuk
    А вам підорасам не дадуть, бо *** смокчеете у Путлєра. Вам не те що незаздрять, а призерають ідіотів довгоносих.
  • Светлана Круп
    Значит кацапы в войне 2008 года достигли своих целей. Надо смотреть на Грузию и не повторять ее ошибок, что бы не стать негласным "*********** округом РФ".
  • Влад Воланд
    Звільняйте Осетію та Абхазію і вам дадуть.
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