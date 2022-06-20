РФ не имеет права угрожать Литве, Москва должна винить только себя, - Кулеба

Москва должна обвинять только себя в последствиях непровоцированного и неоправданного вторжения в Украину.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"РФ не имеет права угрожать Литве. Москва должна обвинять только себя в последствиях непровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы приветствуем принципиальную позицию Литвы и поддерживаем наших литовских друзей", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов заявил, что Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с попавшими под санкции ЕС товарами.

В Совете Федерации заявили, что если ЕС немедленно не исправит ситуацию, то у РФ будут "развязаны руки для решения вопроса любыми способами.".

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