РФ не имеет права угрожать Литве, Москва должна винить только себя, - Кулеба
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Москва должна обвинять только себя в последствиях непровоцированного и неоправданного вторжения в Украину.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"РФ не имеет права угрожать Литве. Москва должна обвинять только себя в последствиях непровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы приветствуем принципиальную позицию Литвы и поддерживаем наших литовских друзей", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов заявил, что Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с попавшими под санкции ЕС товарами.
В Совете Федерации заявили, что если ЕС немедленно не исправит ситуацию, то у РФ будут "развязаны руки для решения вопроса любыми способами.".