Украина должна быть участником проекта "Триморье". Трансъевропейский коридор Via Carpathia должен заработать на 100%, - Зеленский

Украина должна стать участником проекта "Триморье".

Об этом заявил в понедельник на саммите проекта, выступая с помощью видеосвязи, президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина должна быть участником инициативы "Трех морей". Это неправильно, что наше государство оказалось за пределами этой замечательной инициативы", - сказал он.

Зеленский предложил "усилить трактовку сотрудничества в рамках "Триморья", отметив важность логистики.

"Именно государства "Триморья" - это наша связь со свободным миром. Поставки оружия для Украины, поставки топлива, транспортные потоки, "зеленые коридоры" для экспорта украинского продовольствия, миграция людей - все это работает через территорию государств-участников этой инициативы" , – сказал президент.

Говоря о сотрудничестве в сфере энергетики, Зеленский напомнил, что у Украины есть одни из крупнейших в регионе хранилища газа.

"Используя возможности интерконнекторов Польша - Словакия, Польша - Украина мы можем удовлетворить потребности всех стран "Триморья". Наш экспорт электричества может стать нашим вкладом в энергобаланс ваших стран. И поможет вам стать независимыми от российского энергетического давления", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, "мы должны сделать все, чтобы трансъевропейский коридор Via Carpathia заработал на 100 процентов, объединив Северную и Южную Европу". Зеленский отметил, что Украина может играть роль одного из логистических центров. "Мы можем присоединиться к Via Carpathia уже сейчас", - сказал он.

"Мы имеем дело с расширением пунктов пропуска на границах Украины, можем оказать поддержку многим инфраструктурным проектам в сфере диджитализации, усилить наши региональные цифровые связи", - заявил президент.

Он также призвал членов проекта принять участие в восстановлении Украины как "самом большом проекте нашего поколения".

"Инициатива трех морей" (ИТМ), также известная как "Балто-Адриато-Черноморская инициатива" (БАЧИ) или "Триморье", является объединением двенадцати государств Евросоюза, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Территория стран-участниц имеет выход в Адриатическое, Балтийское и Черное моря.