Семья пыталась выехать на автомобиле из оккупированного села на Харьковщине и подорвалась на мине: мужчина погиб, женщина госпитализирована

В Золочевской громаде Харьковской области семья, пытаясь выехать из оккупированного села, подорвалась на вражеской мине. В результате мужчина погиб, а его жена получила травмы.

Об этом говорится в сообщении Золочевского поселкового совета, передает Цензор.НЕТ.

"На днях война принесла еще одну трагедию Золочевской громаде. На вражеской мине взорвался автомобиль с нашими земляками из села Турово. Глава семьи погиб на месте, жена получила ранения и была доставлена в больницу, ребенок, к счастью, не пострадал и находится с матерью ", – говорится в сообщении.

Семья пыталась эвакуироваться на собственном автомобиле из оккупированного населенного пункта на безопасную территорию.

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