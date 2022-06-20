Польша не согласна с тем, что Украину лишили "Евровидения"

Польша не согласна с решением Европейского вещательного союза относительно невозможности проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в Украине.

Об этом заявили в Министерстве культуры и национального наследия Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министр культуры и национального наследия Республики Польша и правление TVP (Telewizja Polska) выражают сожаление в связи с тем, что Европейский вещательный союз произвольно принял решение лишить украинского Общественного вещателя права на проведение конкурса песни "Евровидение" в 2023 году и начал переговоры об организации этого мероприятия с BBC", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и национального наследия Польши.

Отмечается, что в Польше поддерживают позицию "Суспільного" и украинских властей, в которой они призывают к переговорам об организации конкурса с участием представителей страны-победителя Евровидения в этом году.

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"Мы заверяем вас в своей постоянной поддержке украинского Общественного вещателя в поиске такой организационной модели конкурса Евровидение 2023 в следующем году, которая будет учитывать максимально возможное участие украинских артистов и продюсеров, а также зрителей из Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня EBU отказала Украине в проведении "Евровидения" в 2023 году после анализа ситуации с безопасностью в стране. А также заявил, что начнет переговоры с BBC о возможном проведении конкурса в Великобритании.