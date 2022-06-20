Роспропаганда отчаянно пытается сформировать впечатление, что весь мир призывает Украину сдаться Кремлю, - Центр противодействия дезинформации

Российская пропаганда манипулирует заявлением главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о возвращении Украины к переговорам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Кремлевские медиа распространяют дезинформацию о том, что глава Министерства иностранных дел Великобритании настаивает на возвращении Украины к переговорам с Россией и подключении к переговорному процессу стран Балтии и Польши.

В ЦПД заявили, что на самом деле 16 июня Трасс заявила о поддержке Украины Правительством Великобритании и подчеркнула, что их страна "не может допустить, чтобы Украину заставили отказаться от территории".

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В то же время глава британского МИД подчеркнула, что завершение войны будет проходить за столом переговоров, и сейчас Великобритания работает над тем, чтобы в переговорный процесс были вовлечены Польша и страны Балтии.

В ЦПД предупреждают, что Россия продолжает манипулировать высказываниями представителей стран-союзников Украины. Таким образом она пытается сформировать впечатление, что весь мир призывает Украину сдаться путем переговоров на выгодных для кремля позициях.