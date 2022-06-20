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Президент ПАСЕ Кокс приветствовал решение Совета ратифицировать Стамбульскую конвенцию

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Президент ПАСЕ Кокс приветствовал решение Совета ратифицировать Стамбульскую конвенцию
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс приветствовал решение Верховной Рады ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Я аплодирую парламенту Украины за ратификацию Стамбульской конвенции! Спасибо, спикеру Руслану Стефанчуку и украинской делегации ПАСЕ во главе с Марией Мезенцевой за обеспечение этого важного решения!", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня Верховная рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию.

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