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Армия РФ оказывает максимальное сопротивление, чтобы помешать ВСУ дойти до границы в Харьковской области, - Маляр

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Армия РФ оказывает максимальное сопротивление, чтобы помешать ВСУ дойти до границы в Харьковской области, - Маляр
Российские военные оказывают максимальное сопротивление Вооруженным силам Украины в Харьковской области. Украинской армии осталось незначительное расстояние до границы с Россией.

Об этом в эфире национального марафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Суспільне.

"Осталось немного украинским Вооруженным силам, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области. Как Харьков, так и Харьковская область были победоносно освобождены от врага, и это расстояние, которое остается до границы... Враг на сегодняшний день предпринимает максимальные усилия, чтобы Вооруженные силы Украины не дошли до границы. За это идут бои", - сказала она.

При этом Маляр сказала, что говорить о перспективах боев в Харьковской области нельзя, поскольку ситуация на фронте меняется каждые полчаса.

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"Говорить о перспективах, о прогнозах - это дело неблагодарное, потому что точный прогноз в войне давать нельзя, потому что динамичная ситуация, меняется каждые полчаса. Единственное, что можно говорить - продолжается активная фаза войны в Украине, в Украине нет сегодня безопасной области, куда бы не попадали российские ракеты. Под угрозой ракетных обстрелов - практически вся территория", - сказала она.

Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Пытаюсь беспристрастно уловить какой то смысл в заявлениях Маляр и каждый раз не могу понять ничего...
  • Виктор Дийнега
    ВСУ уже никто не остановит
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Всё очень просто, нашим всезнающим менеджерам среднего звена, случайно дорвавшимся до посад , всё равно, что они мелят, главное мелькать в сообщениях, телеэкранах, мониторах, авось пипл запомнит и на выборах опять,по глупости своей, переизберёт, совершенно не думая, что они мололи языками, зато фейс знакомый
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