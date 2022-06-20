У депутата Госдумы РФ конфисковали три квартиры в Мюнхене

Это первый случай в Германии, когда из-за санкций российские активы были не просто заморожены, но и конфискованы.

Соответствующее решение было принято прокуратурой Мюнхена и Федеральным управлением криминальной полиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ".

Имя российского депутата не указывается, в сообщении его называют Л., а его жену – К.

На супругов были оформлены две квартиры в Мюнхене, которые они сдавали в аренду даже после введения санкций.

В ходе следствия нашлась третья квартира, владелицей которой была супруга депутата.

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Кроме квартир, был конфискован банковский счет, на который поступала арендная плата. Арендаторам разрешили остаться.

Санкции Евросоюза заморозили активы российских олигархов и связанных с ними компаний в Европе на 12,5 млрд евро.