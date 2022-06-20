Три человека находятся в больнице после ракетного удара по Чорткову, - ОВА
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Людям, получившим ранения в результате ракетных обстрелов в Чорткове, выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 20 июня в больнице до сих пор находятся трое пострадавших в результате ракетных обстрелов в Чорткове, остальные - на амбулаторном лечении", - уточнил он.
Кроме этого, Труш отметил, что людям, получившим ранения в результате ракетных обстрелов в Черткове, выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен.
"Для этого из бюджета громады уже выделили 300 тысяч гривен. Помощь медиков понадобилась 30 потерпевшим", - резюмирует он.