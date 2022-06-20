Сделаем все возможное, чтобы украинцы вернулись, как только Россия уберется с нашей земли, - Зеленский
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Спасаясь от войны в 2022 году, из Украины выехало более 5 миллионов граждан, но страна сделает все возможное для их возвращения домой.
Об этом в фейсбуке написал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"117-й день войны. За это время более 5 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу. Принципиально не хочу называть их беженцами. Верю, что они вернутся домой. Сразу, как только Россия уберется с нашей земли. Сразу, как только будет установлен мир. Сделаем для этого все возможное", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 20 июня отмечается Всемирный день беженцев.