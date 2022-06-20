Послу России Келину запретили заходить в парламент Великобритании
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Согласно сообщению, разосланному спикером палаты представителей и лордом-спикером, послу России в Великобритании Андрею Келину запрещено находиться в здании парламента в Вестминстере "до дальнейшего сообщения".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Запрет, также распространяющийся на всех других аккредитованных российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании, действует неофициально с тех пор, как в феврале Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Однако только сейчас это впервые было письменно подтверждено.
В сообщении говорится, что Андрей Келин, как официально аккредитованный представитель правительства России, не будет допущен в парламент к особому распоряжению.